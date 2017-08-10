Первый иностранец прибыл на Дальний Восток по электронной визе

Первый зарубежный гость посетил Владивосток по электронной визе. Такую информацию в четверг, 10 августа, публикует российское министерство по развитию Дальнего Востока.

Этим иностранцем оказался житель Саудовской Аравии. Он прибыл через международный аэропорт Владивостока. Помимо воздушной гавани, по электронной визе можно также въехать через морской пункт пропуска в этом городе.

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За 8-9 августа, первые два дня работы этой системы, подобные разрешения на посещение России получили 166 человек, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков. По его словам, за электронной визой обратились граждане 10 стран. Больше всего разрешений на въезд оформили китайцы. В топ-3 также входят уроженцы Японии и Марокко.

Упрощенный визовый режим на территории свободного порта Владивосток начал действовать 1 августа для граждан 18 государств. Однако специальный портал МИД России для оформления электронных виз заработал лишь во вторник, 8 августа.

Иностранцы, прибывающие в РФ с деловыми, туристическими или гуманитарными целями, могут ввести свои данные на этом сайте и в течение четырех дней получить разрешение на въезд.

Президент России Владимир Путин подписал закон об облегченном режиме въезда в страну через свободный порт Владивосток для иностранцев в начале марта. Получившие электронную визу зарубежные гости смогут находиться в РФ восемь дней. Согласно закону «О свободном порте Владивосток», в 15 районах Приморья, граничащих с Китаем, Кореей и Японией, действуют особые режимы таможенного и налогового регулирования.

