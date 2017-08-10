Игрок «Зенита» захотел во Францию из-за Неймара

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эрнани объяснил, что пожелал отправиться в аренду во французский «Сент-Этьен» из-за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Слова футболиста приводит globo.com.

«Несомненно, переход Неймара в ПСЖ сыграл роль в моем решении переехать во Францию. Он — звезда мирового уровня, один из лучших игроков в мире, он обязательно привлечет внимание к чемпионату страны. Надеюсь, мы сможем противостоять друг другу и у меня получится победить», — рассказал Эрнани.

Полузащитник покинул «Зенит» 8 августа. Он проведет сезон-2017/2018 в «Сент-Этьене» на правах аренды. За полгода, что он провел в «Зените», Эрнани сыграл в 11 матчах, не отметившись результативными действиями.

3 августа Неймар официально перешел из «Барселоны» в ПСЖ. Парижане заплатят за бразильского форварда 222 миллиона евро, сделав его самим дорогим игроком в истории. Пока он не может дебютировать за новую команду, потому что «Пари Сен-Жермен» не получил его трансферный лист от «Барселоны».