Слова Захарченко о новом названии Украины объяснили отсутствием образования

Украинский политолог Олег Соскин объяснил необразованностью заявления лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко относительно нового названия переучрежденной Украины. Такое мнение он высказал в четверг, 10 августа, в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Человек без образования, какого-либо опыта интеллектуальной деятельности, без глубоких знаний. Обыкновенный представитель пролетариата. Он должен что-то говорить, он же должен быть государственным деятелем. Ясно, что вокруг него есть какие-то люди, которые ему что-то говорят, внушают, что-то рассказывают. Вот он, наверное, начитался, что была Малороссия. Он же хочет продлить свое политическое будущее. Поэтому он должен высказывать какие-то сентенции», — полагает эксперт.

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В середине июля Захарченко анонсировал создание Малороссии — федеративного государства-«преемника Украины» с широкой автономией. В самопровозглашенной Луганской народной республике в ответ заявили, что данная инициатива с ними не обсуждалась.

Позднее Захарченко пояснил, что окончательные решения по поводу создания Малороссии пока не приняты, а также добавил, что о создании нового государства не объявлялась, была лишь «предложена дискуссия». При этом 9 августа лидер ДНР заявил, что Украина в случае переучреждения не получит название Малороссия, поскольку оно вызывает у многих отторжение.