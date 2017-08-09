Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»

В ходе переучреждения Украины название «Малороссия» употребляться не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

При этом, по его словам, сама идея переучреждения государства, «ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса», вызвала большой интерес общественности и получила широкую поддержку.

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«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — отметил Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит возможность дальнейшего существования страны под угрозу. «Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны», — заключил он.

Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, являющегося «преемником Украины», — Захарченко анонсировал 18 июля. В самопровозглашенной Луганской народной республике, в свою очередь, заявили, что с ними эту инициативу никто не обсуждал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление, отметил, что выдвинутая Захарченко инициатива является его личной и «подлежит осмыслению». Помощник президента России Владислав Сурков, оценивая идею, высказал мнение, что «весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру») по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен».

Киев призвал Москву осудить провозглашение Малороссии.