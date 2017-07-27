Эксперт заявил о невозможности создания Малороссии

Государство Малороссия не может состояться. Своим заявлением о создании нового государства глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко задал вектор дискуссии о будущем сосуществовании Донбасса и Киева. Об этом в четверг, 27 июля, «Ленте.ру» сказал руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«С самого начала было понятно, что никакого "проекта Малороссия" нет и быть не может. Никакого государства Малороссия тоже не может состояться. Речь можно вести лишь о новом этапе дискуссии о будущем государстве, которое может органично возникнуть на месте переучрежденной Украины, если, к примеру, будут выполнены минские соглашения. Эта дискуссия не всем нравится», — заявил Чеснаков.

По его словам, представители Донецка посылают сигнал о невозможности возврата к старому, унитарному устройству страны, которое было на Украине до февраля 2014 года. «Единственно приемлемая форма сосуществования Киева и Донбасса это федерация. Какой она должна быть, какими должны быть права территорий — это и должно составлять содержание дискуссии. Киев может не признавать эту проблему сколько угодно долго, но это не значит что ее не существует. И чем быстрее в Киеве ее признают, тем менее болезненным будут следующие решения. Тем более содержательным будет диалог», — подчеркнул эксперт.

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Отдельно он отметил, что считает неудачным само название «Малороссия». «Многие регионы современной Украины никак не относились к исторической территории Малороссии. Например, те же Одесская и Херсонская области. Да и Донбасс тоже к ней не относился. Вряд ли жители большинства территорий готовы будут принять это название и "гордо" именоваться малороссами. Объединение Львова, Ужгорода, Одессы, Харьков и Донецка в Малороссию — это фантом. А зачем сейчас создавать фантомы? Фантомы только вредят мирному процессу», — сказал Чеснаков.

26 июля глава ДНР заявил, что окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты, была лишь «предложена дискуссия».

Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, которое «является преемником Украины», — Захарченко анонсировал 18 июля. В самопровозглашенной Луганской народной республике, со своей стороны, информировали, что с ними эту инициативу никто не обсуждал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что выдвинутая лидером ДНР инициатива является его личной и «подлежит осмыслению». Помощник президента России Владислав Сурков, оценивая идею, высказал мнение, что «весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру») по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен».

Киев, в свою очередь, призвал Москву осудить провозглашение Малороссии.