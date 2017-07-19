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Киев призвал Москву осудить провозглашение Малороссии

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Александр Захарченко
Александр Захарченко

Киев предложил Москве осудить провозглашение Малороссии. Об этом в среду, 19 июля, по итогам заседания в Минске сообщила на своей странице в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

«Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельных районов Донецкой области — прим. «Ленты.ру»), который является тотальным нарушением Минских соглашений», — написала она.

Кроме того, по словам Олифер, трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат минским договоренностям.

Ранее в среду помощник президента России Владислав Сурков оценил идею о создании Малороссии. «Весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру») по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть», — передал его слова глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

О создании Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, которое «является преемником Украины», — объявил 18 июля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. В Луганской народной республике, со своей стороны, информировали, что с ними эту инициативу никто не обсуждал.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выдвинутая Захарченко инициатива является его личной и «подлежит осмыслению».

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и предусматривает, в том числе, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

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