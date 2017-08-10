Бразильский футболист неудачно отпраздновал забитый мяч

Видео: Art Kalash / YouTube

Форвард бразильского клуба «Санта-Крус» Андре Силва неудачно отпраздновал взятие ворот в домашней игре против «Крисиумы» в рамках серии B. Видео эпизода размещено на канале Art Kalash в YouTube.

Нападающий открыл счет на 29-й минуте игры, после чего решил подбежать к трибуне с болельщиками. Бразильцу не удалось перепрыгнуть рекламный щит, игрок споткнулся об него и полетел вниз головой. Через несколько минут Силва поднялся и продолжил игру, которая завершилась поражением его команды со счетом 1:2.