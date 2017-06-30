Голландский футболист попал под скутер на базе клуба

Защитник голландского «Утрехта» Рамон Леувин попал под скутер на территории клубной базы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается на сайте клуба.

Водитель транспортного средства двигался на скорости 50 километров в час, когда сбил футболиста. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но его задержали одноклубники Леувина, передавшие его полиции. Игрока доставили в больницу с травмами спины и шеи.

26-летний Леувин выступает за «Утрехт» с 2015 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах и забил один мяч.

В групповом турнире чемпионата Нидерландов «Утрехт» занял четвертое место. Команда выиграла плей-офф за право участвовать в следующем розыгрыше Лиги Европы.