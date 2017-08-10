Пентагон объяснил полет российского военного самолета над Белым домом

Пролет российского наблюдательного самолета в закрытой зоне является «рутинным мероприятием», которое было осуществлено в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США, сообщает в четверг, 10 августа, «Интерфакс».

«В соответствии с требованиями договора, иностранные наблюдатели сами выбирают маршруты полетов, которые затем согласовываются с руководством страны, над которой они совершаются», — цитирует агентство представителя ведомства.

При этом сотрудник Пентагона пояснил, что наблюдательные полеты проходят под жестким контролем, и на борту иностранных самолетов находятся представители военных ведомств стран, над которыми они ведутся.

Видео: RT / YouTube

Несколько часов назад телеканал CNN показал кадры пролета самолета Ту-154 российских военно-космических сил над Капитолием и сообщил, что военные летчики России также были замечены над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли, военно-воздушной базой ВМФ США Эндрюс и Белым домом, на высоте 3,7 тысячи футов (около 1,1 тысячи метров). Все это — закрытое для воздушных судов пространство. По данным CNN, российские военные осмотрели сверху любимую площадку Дональда Трампа для игры в гольф и над секретным бункером для властей США в Mount Weather. Тревогу подняли сотрудники американской полиции, увидевшие воздушное судно в запретной зоне.