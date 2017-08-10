Власти Подмосковья отчитались о темпах строительства новых детских площадок

Четверть губернаторской программы по установке в муниципалитетах Московской области детских площадок исполнена на 25 процентов. Об этом сообщает «Риамо» в четверг, 10 августа.

«Программа губернатора "Наше Подмосковье" по установке детских площадок уже взяла серьезные темпы. В ближайшие две недели мы планируем открыть более 30 таких комплексов и тем самым завершить половину первого этапа программы», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

По его словам, 56 площадок уже смонтированы, 21 объект введен в эксплуатацию.

Игровые комплексы установлены в Щелковском районе, Ивантеевке и Фрязине. Производство всех элементов площадок располагается в Подмосковье, уточнил Хромушин.

3 июля чинонвик сообщил, что в Мособласти установят 190 детских игровых комплексов в рамках губернаторской программы. Отмечалось, что власти согласовали места их установки в том числе с родителями, и на всех комплексах в обязательном порядке применяется ударопоглощающее прорезиненное покрытие.

