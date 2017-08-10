Завершено расследование в отношении бывшего судьи в Ставрополе

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Невинномысского горсуда Ставропольского края Максима Новикова направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

Новикову инкриминируют покушение на мошенничество, сообщается в пресс-релизе.

По версии следствия, в ноябре 2014 года обвиняемый, зная о желании одного из соискателей на должность судьи трудоустроиться, предложил ему поспособствовать в получении статуса за четыре миллиона рублей. Новиков с целью мошенничества вступил в преступный сговор со своим знакомым Арменом Петросянцем, который вел переговоры с потенциальной жертвой.

«После встречи потерпевший, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Далее, действуя уже в рамках оперативно-разыскного мероприятия, он встретился с этим мужчиной и обвиняемым и положил на коврик в автомобиле деньги в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 3 миллиона 990 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел судья и его знакомый не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю», — говорится в сообщении.

Дело в отношении Петросянца было ранее направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в январе СКР возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского райсуда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество. Женщина была задержана с поличным при получении 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму почти 10 миллионов рублей. Она также обещала поспособствовать в трудоустройстве на должность судьи соискателю.