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В Краснодарском крае из-за жары отключат подсветку зданий и фонтанов

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Власти Краснодарского края рекомендовали муниципалитетам на время жары отключить подсветку зданий, памятников и фонтанов в вечернее время. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Из-за установившейся в крае экстремальной жары выросло потребление электроэнергии промышленными предприятиями. Также нагрузка увеличилась за счет использования жителями региона кондиционеров. 8 августа был зафиксирован исторический максимум нагрузки Кубанской энергосистемы.

«Энергетики края принимают все возможные меры для недопущения возникновения масштабных технологических нарушений в энергосистемах. Несмотря на то что нагрузка потребителей края немного снизилась, на территории региона сохраняется риск ввода графиков временного ограничения в вечернее время», — рассказал замминистра регионального ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко.

Кроме того, сетевым и генерирующим компаниям региона рекомендовано отказаться от ремонтных работ.

По данным метеорологов, экстремальная жара в крае простоит минимум до конца недели. В связи с этим сохраняется вероятность отключения потребителей в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах края. Отмечается, что в этом случае отключения будут носить точечный характер.

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