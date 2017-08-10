Названа главная опасность USB-портов

USB-разъемы оказались причиной утечки информации. Об этом заявили ученые Аделаидского университета в Австралии, сообщает EurekAlert!.

«Считалось, что поскольку информация отправляется напрямую на компьютер, она защищена от возможности быть скомпрометированной. Однако наше исследование показывает, что если вредоносное или взломанное устройство подключено к соседнему порту или к тому же USB-концентратору, то эта информация может быть перехвачена», — рассказал ведущий автор исследования Ювал Яром (Yuval Yarom).

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Яром отмечает, что USB используется для подключения клавиатур и прочих источников ввода, поэтому данную уязвимость можно использовать для кражи паролей и прочей конфиденциальной информации. Об этой опасности ученым рассказал студент университета, который использовал модифицированную USB-лампочку, передававшую всю информацию на соседний компьютер.

Специалисты проверили 50 различных встроенных и внешних USB-концентраторов и обнаружили, что более 90 процентов подвержены подобной уязвимости.