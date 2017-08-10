ДНК превратили в компьютерный вирус

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле (США) впервые внедрили в ДНК информацию, которая используется для взлома компьютера. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MIT Technology Review.

Ученые закодировали в короткой цепи нуклеиновой кислоты, состоящей из 176 нуклеотидов, простую компьютерную команду. Далее эти молекулы были помещены в секвенатор — устройство, предназначенное для определения нуклеотидной последовательности.

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Машина сохранила прочитанную ДНК в виде набора нулей и единиц, при этом возник эффект переполнения буфера —компьютерная программа начала записывать часть данных за пределами выделенной памяти, что вызывало ее аварийное завершение. Это, в свою очередь, позволило выполнить произвольные операции от имени учетной записи, от которой программа была запущена.

Таким образом исследователи могли контролировать систему и получили доступ к компьютеру. В то же время они отметили, что для взлома им пришлось отключить функцию, обеспечивающую безопасность машины, а также добавить уязвимость к редко используемой биоинформатической программе. Поэтому вредоносное программное обеспечение на основе ДНК не представляет большой угрозы, считают ученые.