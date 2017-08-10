Американцы разработали инновационные сумки

Американская марка Woolrich выпустила новую версию многофункциональной сумки Parka Bag. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 августа.

Модель состоит из двух отделений, между которыми можно положить кардиган или куртку. Благодаря размерам и форме, сумку легко поставить на чемодан, а при помощи отстежного ремня — прикрепить к выдвижной ручке чемодана.

Сумки представлены в нескольких цветах: от красного до темно-синего и черного. В продаже новинки появятся с октября и будут представлены на сайте марки. Цены на них пока не называются.

В начале июля другая марка — The Kooples — представила линейку небольших сумок, компенсирующих отсутствие кошелька. Дизайн разрабатывала американская актриса и модель Эмили Ратаковски. Сумки выпущены в трех размерах: маленькая стоит 375 долларов, средняя — 445 долларов, а большая сумка для ноутбука обойдется в 495 долларов.