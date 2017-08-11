В Ростове 19-летний украинец осужден за терроризм

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове приговорил к восьми годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова за терроризм. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Панов признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, подготовке к теракту, незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Его соучастник Максим Смышляев получил 10 лет колонии строгого режима за содействие террористической деятельности. Панов планировал совершить теракт в гипермаркете «Окей» на улице Малиновского.

По версии следствия, украинец задумал совершить теракт в 2015 году в возрасте 17 лет. В домашних условиях он изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые были найдены у него при обыске в декабре того же года.

Установлено, что Панов, который придерживается идей украинского национализма, вступил в переписку в социальных сетях со Смышляевым — противником действующей российской власти и предлагал ему материальное вознаграждение за содействие. При этом, по словам самого Смышляева, он писал, что негативно относится к планируемому Пановым теракту.

На процессе Панов признал вину в призывах к терроризму, а также в изготовлении и хранении взрывчатки, но отказался признать вину в склонении к терроризму. На прениях он заявил, что его вынудили оговорить себя. Смышляев, в свою очередь, вину не признал.