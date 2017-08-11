Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев

Голландский бренд дизайнерской мебели и предметов для дома Moooi, основанный промышленным дизайнером Марселем Вандерсом, представил лампы Perch в виде бумажных попугаев, сообщается на сайте бренда.

Светильники (люстры, торшер и бра) выполнены в форме горизонтальных перекладин с плафонами из специально обработанной бумаги, стилизованными под попугаев, сделанных в традиционной японской технике складывания фигур из бумаги — оригами.

Фото: Moooi

Осветительные элементы скрыты под крыльями «птиц». Лампы снабжены датчиками движения, благодаря которым при приближении человека попугаи начинают раскачиваться на своей «жердочке». Дизайнер новинки — Умут Ямак (Umut Yamac).

Умут Ямак — британский дизайнер и архитектор турецкого происхождения. Выпускник Bartlett School of Architecture. Собственное бюро открыл в 2011 году.

Moooi — бренд мебели и предметов для дома, основанный голландским промышленным дизайнером Марселем Вандерсом, выпускником Школы искусств в Арнхеме. Вандерс, арт-директор компании, приглашает к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров из разных стран мира. Новые коллекции бренд представляет на Миланской неделе дизайна и других выставках.

