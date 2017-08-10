Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке

Петербургский «Императорский фарфоровый завод» выпустил подарочный набор «Чемодан» в честь писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщается на сайте производителя.

Набор выпущен совместно с наследниками писателя. В картонной коробке в виде чемодана размещены фарфоровая кружка формы «Стандарт» с шаржем на Довлатова работы художника Александра Флоренского и диск с записью сборника рассказов «Чемодан» в исполнении актера Максима Виторгана. На внутренней стороне коробки нарисованы вещи, взятые Довлатовым, по его собственным словам, в эмиграцию.

Сергей Довлатов (1941-1990) — советский и американский писатель и публицист, выпускник факультета журналистики Ленинградского государственного университета. Публиковался в детском журнале «Костер», в самиздате и в диссидентских журналах «Континент», «Время и мы». В августе 1978 года эмигрировал из СССР в США, где стал главным редактором еженедельной газеты «Новый американец» и выпустил двенадцать прозаических книг, в том числе сборник рассказов «Чемодан» (1986).