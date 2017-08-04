«Лебеди, отраженные в слонах» воплотились в золотом сервизе

Чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf представила коллекцию посуды, посвященную испанскому художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 4 августа.

Сервизы и чайные пары «Дали» выпущены в пяти декоративных воплощениях: матовом золоте 999 пробы, серебре 925 пробы, с титановым напылением и эффектом черной задымленной керамики, а также в технике кракле. В дизайне прослеживаются мотивы картины «Лебеди, отраженные в слонах».

Фото: Rudolf Kampf 1 /7

Rudolf Kampf — чешская мануфактура, специализируется на создании изделий из фарфора, основана в 1907 году. Продукцию бренда часто преподносят в качестве подарков высокопоставленным лицам: 42-му президенту США Биллу Клинтону президенту Чехии Вацлаву Гавелу, королю Норвегии Харальду V и Папе Римскому Иоанну Павлу II.

В середине июня 2017 года компания выпустила коллекцию под названием «Национальные традиции» эскизы для которой были созданы еще в 1920-х годах. Линейка выполнена в стиле рококо из твердого фарфора и украшена изящным орнаментом с использованием золота.