Rudolf Kampf посвятил коллекцию посуды Александрии

Чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf представила новую коллекцию, посвященную городу Александрии, который был основан Александром Македонским. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 15 мая.

В набор входит чайник, три пиалы с блюдцами и декоративная тарелка, вся посуда украшена позолоченным орнаментом. Посуда выполнена в нескольких цветах: черном, розовом и бирюзовом.

Rudolf Kampf — чешская мануфактура, специализируется на создании изделий из фарфора, основана в 1907 году. Продукцию бренда часто преподносят в качестве подарков высокопоставленным лицам: 42-му президенту США Биллу Клинтону президенту Чехии Вацлаву Гавелу, королю Норвегии Харальду V и Папе Римскому Иоанну Павлу II.

В декабре 2016 года компания выпустила коллекцию статуэток в виде гоночных машин. В линейку, которая получила название, «Формула-1» вошли несколько моделей машин с открытыми колесами, напоминающие болиды легендарного чемпионата. На выбор предлагается три варианта исполнения: с золотом, серебром или титановым напылением.