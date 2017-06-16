Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века

Чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf выпустила коллекцию под названием «Национальные традиции» эскизы для которой были созданы еще в 1920-х годах. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

Линейка выполнена в стиле рококо из твердого фарфора и украшена изящным орнаментом с использованием 24-каратного золота. Сегодня в неё входят чайные и столовые сервизы, тарелки и чайные пары.

Фото: Rudolf Kampf 1 /2

По словам представителей марки, дизайн предложил сын одного из художников завода. Поначалу предложение не было рассмотрено.

Rudolf Kampf — чешская мануфактура, специализируется на создании изделий из фарфора, основана в 1907 году. Продукцию бренда часто преподносят в качестве подарков высокопоставленным лицам: 42-му президенту США Биллу Клинтону президенту Чехии Вацлаву Гавелу, королю Норвегии Харальду V и Папе Римскому Иоанну Павлу II.