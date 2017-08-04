Серебряное ведерко для льда оценили в 21 тысячу долларов

Британская компания Mr. Porter предложила покупателям фирменное ведерко для льда за 21 тысячу долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Оно выполнено из серебра 925 пробы, а ручками служат серебряные скульптурные головы оленей. По словам представителей марки, такое ведерко подойдет для охлаждения шампанского.

Созданием дорогой посуды занимаются и известные дизайнеры. Например, осенью 2015 года Марк Ньюсон совместно с голландской маркой Georg Jensen выпустили ограниченную коллекцию чайных сервизов из серебра.

Сервиз изготовлен из серебра 925-й пробы. В наборе представлены поднос, чайник, сливочник, сахарница и несколько чашек. Ручки на посуде сделаны из бивней мамонта; также в декоре использованы стебли ротанга.

Сервизы изготавливали вручную, на их создание потребовалось несколько месяцев. Цена одного набора — 126 тысяч долларов.