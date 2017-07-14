Британцы украсили одежду росписью с посуды

Британский бренд женской одежды Oasis выпустил новую коллекцию. Ее основой и вдохновением стала ручная роспись фарфоровых изделий, представленная в Художественном музее фарфора в городе Вустер. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Profashion.

Новую линейку назвали Heritage, что в переводе с английского означает «наследие». На одежду были перенесены узоры с цветочными орнаментом, птицами и бабочками.

Коллекция уже поступила в продажу во всех магазинах Oasis в Великобритании, а для жителей и туристов города Вустер был открыт фирменный магазин. В качестве бонуса на официальном сайте бренда доступны эксклюзивные обои для рабочего стола компьютера с фарфоровыми узорами.

Фото: Oasis 1 /5

Oasis — британский бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания основана в 1991 году братьями Майклом и Морисом Беннет. Большая часть одежды проектируется и производится в Великобритании. На данный момент представительства компании Oasis открыты в 19 странах мира, главный офис находится в восточном районе Лондона.