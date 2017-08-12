Соперник российского бойца UFC Сафарова провалил допинг-тест

Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Сапарбека Сафарова бразилец Маркос Рожерио де Лима провалил допинг-тест перед боем в рамках шоу UFC Fight Night 115. Об этом ТАСС сообщил менеджер Сафарова Ризван Магомедов.

«Только вчера узнали об этом. Ищут замену», — заявил Магомедов.

Сафаров и де Лима должны были встретиться 2 сентября в Роттердаме (Нидерланды). Главным боем вечера станет поединок россиянина Александра Волкова с представителем Нидерландов Штефаном Штруве.

Сафаров за свою карьеру провел девять боев по правилам ММА, в которых одержал восемь побед и потерпел одно поражение. Де Лима в 20 поединках 15 раз побеждал и пять раз проигрывал.