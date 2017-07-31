Россиянка порезала роговицу глаза в бою против бразильянки по правилам ММА

Россиянка Оксана Гаглоева порезала роговицу глаза в бою с бразильянкой Габи Гарсией на турнире по смешанным единоборствам (ММА) под эгидой японского промоушена Rizin. Видео было опубликовано на YouTube-канале AsKor TV.

Бой в рамках тяжелого веса проходил в Токио, продлился 16 секунд и был признан несостоявшимся из-за травмы россиянки. Она получила удар пальцами в глаза и не смогла продолжить поединок.

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Оксана Гаглоева — боксер-любитель, проводившая против Габи Гарсии первый бой по правилам ММА в профессиональной карьере. В активе бразильянки было четыре победы в четырех боях.