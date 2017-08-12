Аэропорт Калининграда эвакуировали из-за угрозы взрыва

Около тысячи человек были эвакуированы вечером в субботу, 12 августа, из калининградского международного аэропорта Храброво после поступившей информации о минировании здания аэровокзала. Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор ЗАО «Аэропорт Храброво» Александр Корытный

По его словам, в 20:30 по местному времени (21:30 мск) силовики сообщили в администрацию воздушной гавани об угрозе взрыва и попросили содействия в эвакуации пассажиров и работников аэропорта. Из-за инцидента задержаны шесть рейсов.

В 22:55 по местному времени аэропорт возобновил работу, взрывных устройств не обнаружено.

20 ноября 2016 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения заявил о минировании самолета в московском аэропорту Домодедово. Авиапассажир был задержан, а впоследствии приговорен к десяти суткам административного ареста за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна