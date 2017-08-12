Косачев обвинил МИД Польши в безнравственности

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал высказывание министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны, безнравственным. Заявление прозвучало в интервью RT.

По словам сенатора, заявление отражает последовательную линию нынешнего руководства Польши. Оно пытается представить свою страну чуть ли не единственной жертвой фашизма, а все остальные государства объявить агрессорами или безучастными наблюдателями.

«Я напомню, что Польша в первой половине 30-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После известного Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии именно Польша, не являясь формально участницей этого сговора, присоединила к себе насильственно значительную часть Чехословакии», — подчеркнул Косачев. «Поэтому переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь на СССР возложить наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически», — считает он.

Ранее заявление Ващиковского прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», — заявила она.

Польский министр заявил об ответственности СССР за развязывание войны 10 августа. Он также добавил, что Москва вступила в войну с Третьим рейхом «в собственных интересах, поскольку являлась жертвой немецкой агрессии».

В начале августа министр обороны Польши Антони Мачеревич рассказал о сговоре СССР и нацистской Германии с целью уничтожения поляков.