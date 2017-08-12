Яровая ответила обвинившему СССР в развязывании Второй мировой главе МИД Польши

Заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, соответствует позиции фашистов. Такое мнение в субботу, 12 августа, высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», — заявила депутат.

Парламентарий добавила, что история уже расставила все на свои места, и неоспоримым фактом является «победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы». «А вот скелеты в шкафу польских политиков еще предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии», — добавила Яровая.

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На заявление Ващиковского также отреагировали и в Российском военно-историческом обществе, назвав его чушью. «Это попытка Польши выдать свою концепцию за действительность, хотя это абсолютная чушь. (...) В августе 1939-го года проводились англо-франко-советские переговоры, на которых ставился вопрос о том, что СССР желал провести свои войска через территорию Польши навстречу нацистской Германии. Но Польша воспрепятствовала этому, тем самым Польша фактически заблокировала вопрос о том, чтобы встретить германские войска на дальних рубежах. Этим она способствовала срыву создания антигитлеровской коалиции накануне Второй мировой войны», — заявил в беседе с RT научный директор организации Михаил Мягков.

Мнение о том, что СССР и нацистская Германия виновны в начале Второй мировой войны, польский министр высказал 10 августа. Он также добавил, что Москва вступила в войну с Третьим рейхом «в собственных интересах, поскольку являлась жертвой немецкой агрессии».

В начале августа министр обороны Польши Антони Мачеревич рассказал о сговоре, в котором состояли СССР и нацистская Германия, чтобы уничтожить поляков.