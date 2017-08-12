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Киевские и одесские ультрас подрались из-за отношений с фанатами «Спартака»

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Футбольные фанаты из одесской группировки «Сегедка» и киевской «Родичи» устроили массовую драку у стадиона «Олимпийский» в центре украинской столицы. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает «Корреспондент.net».

В потасовке, произошедшей накануне вечером сразу после матча «Динамо» — «Звезда» (игра завершилась со счетом 3:0), приняли участие 60 одесситов и 50 киевлян. Видео инцидента опубликовано в группе Troublemakers & Ultras Action в Facebook. Разъяренных болельщиков пришлось разгонять полицейским.

Как отмечает LB.ua, около недели назад «Родичи» объявили о разрыве соглашения о бессрочном перемирии, объявленном в 2014 году из-за конфликта в Донбассе. Поводом к тому послужили подозрения в адрес ультрас из «Сегедки» в том, что они поддерживают дружеские отношения с фанатами московского «Спартака».

6 августа «Родичи» во время выезда на матч в Полтаву попытались устроить драку с местными ультрас, которые якобы входят в блок «Сегедки», однако те вызов не приняли. В связи с этим сходка была перенесена на 11 августа, когда в Киев приехала «Звезда».

В то же время отмечается, что не все фанаты киевского «Динамо» поддержали действия «Родичей». «Мы, члены Capitals (трибуна WBC), не имеем никакого отношения к сектору "Родичи", хоть и являемся фанатами одного клуба. Соответственно, мы не влияем на их решения, как они не влияют на наши. Решение о "перемирии фанатов Украины" принимали все фанаты страны. С 2014 года эту договоренность никто не нарушал, и решение о прекращении перемирия будет принято также всеми городами», — говорится в заявлении, опубликованном на Facebook-странице «Ультрас Украины».

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