Спорт
 

Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о вооруженных фанатах на базе москвичей

Перейти в «Мою Ленту»
Эйден Макгиди
Эйден Макгиди

Полузащитник английского «Сандерленда» Эйден Макгиди, выступавший с 2010 по 2013 год за «Спартак», рассказал о встрече с вооруженными фанатами на базе москвичей. Об этом сообщает Balls.

По словам хавбека, это произошло после серии неудачных матчей в начале сезона. Какого конкретно — ирландец не уточнил.

«Я не понял, почему вдруг лидеры ультрас решили прийти на тренировку. Тренер встретил их и пригласил на занятие. Пришли человек шесть-семь. Слово взял лидер, похожий на обычного парня, все остальные — бритоголовые, повсюду татуировки. Я не понимал, что происходит», — рассказал Макгиди.

Футболист отметил, что болельщики критиковали бразильских игроков «Спартака» и говорили, что команде нужно прибавлять, а в конце пожелали удачи красно-белым.

«Затем они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты. Как вообще их пустили на базу с пистолетами? Это было очень странно», — добавил ирландец.

Макгиди перешел в «Спартак» в 2010 году из шотландского «Селтика». В составе красно-белых хавбек провел 93 матча, в которых забил 13 мячей. В сезоне-2011/12 Макгиди завоевал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"It Was Mental" - Aiden McGeady Describes Surreal Meeting With Spartak Moscow Ultras
Футболист «Спартака» договорился о контракте с английским клубом
Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о московских пробках и ресторанах
Последние новости
Захарченко снова пообещал захват ополченцами Киева
Биткоин разделился на две валюты
На московских вокзалах введут электронные очереди
Минприроды прокомментировало увольнение директора Сочинского нацпарка
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рыбак поймал в Москве-реке винтовку Мосина  
Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о вооруженных фанатах на базе москвичей
Другие материалы рубрики
Спорт11:54 1 августа

Премьерный показ

«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
07:54Сегодня

Российские парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте

23:21 1 августа

В Москве создали гандбольный «Спартак»

13:2131 июля

Дочь Кафельникова снимется в фильме о блогерах «Хайп»

Спорт12:3229 июля
Александр Емельяненко

Снова в клетке

Досрочно освобожденный Александр Емельяненко возвращается в октагон
00:45Сегодня

«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето

20:49 1 августа

Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта

19:4130 июля

Пловчиха Ефимова уступила американке Кинг в финале ЧМ в Будапеште

Спорт13:0631 июля
Юлия Ефимова

Не «поплыли»

Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
21:55 1 августа

Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии

19:23 1 августа

Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»

13:5430 июля

Осужденный за педофилию футболист захотел принять ислам из-за угроз убийства

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
«Я в панике, как и многие соседи»
Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
Рыбак поймал в Москве-реке винтовку Мосина
Васильева призвала играть в школах в шахматы
Глава Минобрнауки рассказала подробности возвращения астрономии в школы
Глава ЦИК выступила за перенос единого дня голосования
Алексей Цыденов«Знаю, где меня могут обмануть»
И.о. главы Бурятии об умении клянчить и трезвом взгляде на работу
Все материалы
Мир
Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Дисциплинарное взыскание
Военные не могут простить Макрону увольнение начальника Генштаба армии
Летчик Ярошенко попросил журналистов британской Guardian расследовать его дело
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»
Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
Все материалы
Бывший СССР
Днепровская криминальная республика
Как на Украине появилась бандитская столица
Савченко рассказала об опыте работы в службе секса по телефону
Гульнара КаримоваВосток. Дело тонкое
Что в реальности произошло с дочерью Ислама Каримова — Гульнарой
МИД России раскритиковал ежегодный слет ветеранов СС в Эстонии
Захарченко снова пообещал захват ополченцами Киева
«Правый сектор» пообещал помешать проведению гей-парада в Одессе
Украина подаст иск против России из-за строительства Крымского моста
Все материалы
Финансы
Вернулись к корням
Почему россияне снова обращаются к стратегии выживания 1990-х
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский»
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
Россияне стали больше тратить и меньше экономить
Транзит российского газа через Украину вырос до максимума за шесть лет
За три года россияне стали беднее на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Мне бы в небо
Помогут ли госсубсидии на чартерные авиарейсы стимулировать внутренний туризм
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
СМИ узнали о планах ВВС США купить для Трампа построенные для «Трансаэро» Boeing
Число пользователей Портала Бизнес-Навигатора МСП выросло в 77 раз
Сын Патрушева докупил акции «Газпрома» на 22 миллиона рублей
В Ростовской агломерации завершен ремонт свыше 40 километров автодорог
Все материалы
Силовые структуры
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Подозреваемые в убийстве борца Власко в Бурятии скрылись от следствия
В Красноярске за подготовку теракта на День Победы осуждены три сторонника ИГ
Истребители НАТО нарушили воздушное пространство Финляндии
Минобороны подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Григорий XVIШоколадный Папа
Католическая церковь нашла спасение в какао и рабах
Ниагарский водопад почернел и протух
Опята-убийцы оказались крупнейшими организмами в истории Земли
Двухголовую летучую мышь показали на видео
В китайских смартфонах нашли предустановленный вирус
Все материалы
Спорт
Премьерный показ
«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
Игравший за «Спартак» ирландец рассказал о вооруженных фанатах на базе москвичей
Российские парашютистки установили рекорд при прыжке в вингсьюте
В Москве создали гандбольный «Спартак»
«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето
Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта
Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии
Все материалы
Культура
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Дэвид Финчер показал технику общения с серийными убийцами в трейлере сериала
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
Лолита объяснилась за выступление в прозрачном наряде
Фанаты Бэкхема обозлились на него за регулярные спойлеры «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Барона Мюнхгаузена превратили в «идеального актера» для ужастика Стивена Кинга
«Убегаем от полиции и играем со смертью»
На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей
Российское посольство в Британии обиделось на ирландскую газету за русофобию
На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей
Первый канал подыскал две замены Малахову
Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах
Все материалы
Ценности
Куртка: Катя DobrяkovaЕсть надписи на русском языке
Зачем креативный директор Balenciaga носит кеды с именем Земфиры
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Руки чешутся
До чего может довести человека новый Range Rover Velar
В России огранили 179-каратный алмаз «Романовы»
Bottega Veneta сделала духи с розовым перцем
СМИ сообщили о намерении Ferrari выпускать внедорожники
H&M показал коллекцию школьной формы для российских детей
Все материалы
Путешествия
Хлеб-соль и зрелища
Чем интересен Пермский край, где Европа встретилась с Азией
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
На московских вокзалах введут электронные очереди
Посадка самолетов в Австралии при ветре в 100 километров в час попала на видео
Рейс американского лоукостера задержали из-за голого пассажира в самолете
Атаку огромного роя пчел на индийский самолет сняли на видео
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Все материалы
Из жизни
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Французские рыбаки выловили 80-килограммового сома
Пермяк спустился по фасаду 16-этажного жилого дома без страховки
Китайские родители оставили плачущего ребенка в шкафчике для одежды
Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме
Все материалы
Повелитель бури
Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante
Тест: угадай марку автомобиля
Глядя на эти машины, трудно опознать даже марку, но попробовать точно стоит
Главные факты о самой дешевой «Тесле»
Все, что нужно знать о новой модели компании Tesla — Model 3
Семь самых крутых «заряженных» машин размера XS
Очень маленькие и очень быстрые
Громкость «Мустанга» уменьшили до уровня посудомойки
Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
Самый дешевый кроссовер Volkswagen выйдет летом
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы