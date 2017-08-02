В «Спартаке» ответили на рассказ ирландского футболиста о вооруженных фанатах

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Леонид Трахтенберг отреагировал на рассказ бывшего игрока красно-белых Эйдена Макгиди о встрече с вооруженными фанатами на базе клуба. Об этом в среду, 2 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сотрудник не стал подтверждать или опровергать слова ирландца. «Откуда я знаю. У него спросите по поводу того, что было 10 лет назад. Что мы будем комментировать информацию десятилетней давности. Вы еще спросите меня, что в 1967 году было», — отметил Трахтенберг.

Ранее в среду, 2 августа, Макгиди рассказал в интервью ирландскому порталу, что во времена его выступлений за «Спартак» (2010-2013 годы) на базу московского клуба приходили вооруженные фанаты, устроившие с командой жесткий разговор.

Макгиди перешел в «Спартак» из шотландского «Селтика». За красно-белых он провел 93 матча, в которых забил 13 мячей. В сезоне-2011/12 хавбек завоевал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России.