Лукашевич одержал победу на четвертом этапе Кубка России Mitjet

В Казани завершились гонки четвертого этапа Кубка России Mitjet. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в категории Pro одержал Иван Лукашевич, вторым финишировал Дмитрий Гвазава, третье место занял Алексей Карачев. Пилоты показали аналогичный результат и во второй гонке в рамках соревнований.

В первой гонке в категории Semi-Pro победил Антон Немкин, вторым стал Виктор Котов, третьим — Никита Худов. Во втором заезде Немкин не удержал первую строчку, опустившись на вторую позицию, выиграл Котов. Третьим к финишу пришел Дмитрий Бударин.

Лукашевич, одержавший восьмую победу в восьми гонках серии, заявил, что успешное выступление для него очень важно. «Победная статистика для меня важна. Если ты достигаешь каких-то результатов, это еще не значит, что ты самый быстрый. Всегда есть еще более быстрые гонщики, и нужно тянуться к ним. Надеюсь, что в ближайшие сезоны сумею пробраться туда, где эти люди выступают», — сказал победитель.

В Кубке России Mitjet-2017 осталось два этапа — 19 августа в Казани и 16 сентября в Сочи.