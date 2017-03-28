Соревнования российской гоночной серии Mitjet пройдут в рамках Гран-при России

Российская гоночная серия Mitjet выступит в качестве гонки поддержки на Гран-при Сочи, которое пройдет с 28 по 30 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы второй год подряд выступим в качестве гонки поддержки на Гран-при Сочи, что говорит о признании серии Mitjet со стороны менеджмента "Формулы-1". Мы, безусловно, рады сотрудничеству с лучшим автоспортивным проектом мира», — заявил владелец серии Сергей Егоров.

Mitjet 2L — популярная гоночная серия, которая была создана французским гонщиком Жаном-Филиппом Дайро в 2012 году. Машины Mitjet представляют из себя 750-килограммовые заднеприводные спортпрототипы с двухлитровым мотором мощностью 230 лошадиных сил.

Отличительными особенностями серии являются доступность и унифицированность гоночных автомобилей, благодаря чему на первый план выступают гоночные таланты пилотов.