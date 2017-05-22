В Сочи установлен рекорд по количеству машин на стартовой прямой в серии Mitjet

В Сочи 20 мая состоялись две гонки первого этапа Кубка России в серии Mitjet. Борьбу в двух зачетах (Pro и Semi-Pro) вели сразу 18 пилотов, установив рекорд в истории серии по количеству машин на стартовой прямой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В профессиональной категории победу в обоих заездах одержал Иван Лукашевич, в полупрофессиональной — Константин Гугкаев.

«Обе гонки для меня прошли в соответствии с тем планом, который я для себя изначально обозначал. На первый заезд сильное влияние оказал тот факт, что мы из-за проливного дождя долгое время ехали за машиной безопасности. Это позволило мне, как лидеру после квалификации, избежать столпотворения на первых после старта поворотах. Затем уже я только наращивал свой отрыв от преследователей и чувствовал себя вполне уверенно», — рассказал Лукашевич. после соревнований.

До окончания Кубка России остается еще пять этапов, которые пройдут в Москве, Казани, а также еще раз в Сочи.