Россиянина ввели в искусственную кому после падения из отеля в Грузии

Турист из Екатеринбурга серьезно пострадал, выпав из окна отеля в Грузии. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает агентство «Накануне.RU».

Инцидент произошел в ночь на среду, 9 августа. Сергей Ковалев вместе с семьей отдыхал в Тбилиси. Он выпал с шестого этажа гостиницы. Детали случившегося не уточняются.

С многочисленными переломами и разрывами внутренних органов 32-летний мужчина был госпитализирован. Ему сделали пять операций, россиянина ввели в состояние искусственной комы.

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Перевезти Ковалева на родину пока невозможно из-за многочисленных переломов ребер и костей таза. «Состояние Сергея тяжелое стабильное. Врачи делают все возможное. Боятся делать прогнозы. Говорят факты, а не прогнозы», — рассказали друзья пострадавшего.

В клинике Ковалеву придется провести не менее полутора месяцев, после чего его можно будет отправить в Россию. Пребывание туриста в грузинской больнице обходится в 25 тысяч рублей в сутки.

Его товарищи организовали сбор средств для лечения Ковалева. «В сложившейся ситуации государство не может оказать никакую посильную помощь, поэтому мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным. Просим вас откликнуться», — говорится в специально созданной группе в «ВКонтакте».

Ранее в августе 34-летняя путешественница из Сургута впала в кому в Анталье. У Кристины Максимюк случился инфаркт в первый же день отдыха в турецкой провинции.

