ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство кипрской компании Lebford Investments о приобретении 50 процентов акций управляющей компании «Евросети» — «Евросеть-Ритейл». Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Как отмечает РИА Новости, Lebford Investments принадлежит «Мегафону» и его материнской компании Garsdale. Детали сделки в сообщении ФАС не приводятся.

В июле «Мегафон» объявил, что планирует выкупить у «Вымпелкома» 50 процентов «Евросети», доведя свою долю до 100 процентов. В свою очередь «Вымпелком» приобретет примерно половину из четырех тысяч розничных салонов сети за 1,25 миллиарда рублей. «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. Отмечалось, что договор с «Мегафоном» приведет к усилению монобрендовой стратегии «Вымпелкома», позволив компании более чем вдвое расширить свою розничную сеть в России. При этом в настоящее время у нее более 1,5 тысячи собственных салонов.

«Евросеть» — крупная сеть салонов связи, ретейлер электроники. С декабря 2012 года на паритетных началах контролируется «Вымпелкомом» и «Мегафоном» (по 25 процентов принадлежит самому «Мегафону» и его «материнской» компании Garsdale).