После нападения леопарда из контактного зоопарка в Саратове возбудили дело

В Саратове в связи с нападением леопарда на ребенка в одном из контактных зоопарков возбуждено уголовное едло, сообщила «Ленте.ру» Екатерина Пирская, официальный представитель регионального следственного управления СКР.

Она рассказала, что 26 июля семья с шестилетним ребенком пришла в контактный зоопарк, расположенный в торговом центре. В числе прочих зверей там был леопард, который «внезапно и без видимой причины набросился на ребенка». Девочка была госпитализирована с ранами шеи, спины, живота и конечностей. По словам Пирской, в настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.

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Она уточнила, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору» (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ). Обвинение пока никому не предъявлено — сейчас следствие определяет круг подозреваемых. Уже установлены личности руководства, а также сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающих услуги.

По словам Пирской, в ходе доследственной проверки было установлено, что деятельность зоопарков в России регулируется «Правилами техники безопасности и производственной санитарии для зоопарков (зоосадов) СССР», утвержденных Министерством культуры СССР в 1973 году. При этом этот документ не регулирует деятельность контактных зоопарков. «В связи с этим руководство следственного управления обратилось к исполняющему обязанности губернатора Саратовской области с просьбой разработать и внести в Саратовскую областную думу законопроект, регулирующий деятельности контактных зоопарков в регионе», — подчеркнула официальный представитель ведомства.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, контактный зоопарк «Мадагаскар» в торговом центре на проспекте Кирова не работал в течение 10 дней, а леопард был изъят и передан ветеринарам на карантин. Но накануне аттракцион вновь открылся, причем леопард опять демонстрируется публике.

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