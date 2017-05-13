Герасичкин и Лимпопо

Что сделает наш соотечественник, круто разбогатев? Отличная тема, чтобы проявить осведомленность или фантазию: от тропических островов и футбольных клубов до шампанского «на всех» по 500 евро за бутылку в Монте-Карло, от столичных гонок без правил до трогательного утиного домика на даче… Впрочем, можно вспомнить и другие примеры: Савва Морозов строил образцовые общежития для рабочих и давал деньги на революцию, Николай Алексеев открыл больницу, Павел Третьяков — картинную галерею… Скажете, все это было давно и нынче так никто уже не поступает? Вот совсем свежий пример: нижегородский предприниматель, бывший военный Владимир Герасичкин создал на собственные деньги зоопарк. И не какой-то там контактный зверинец для экзотического удовольствия, а один из лучших городских зоопарков России, а теперь еще собирается построить исторический музей. Как ему это удалось, а главное — зачем предприниматель Герасичкин таким образом тратит свои «кровные», выяснял корреспондент «Ленты.ру».

Жирафы, пумы, крокодилы и огромный павильон «Амазония», в котором южноамериканские птицы и зверьки вертятся прямо под ногами. Несколько видов лемуров, в том числе редчайшие вари, по миллиону рублей за особь. Семь гектаров, 1200 животных, 200 сотрудников, 7 кафе, аттракционы, детские площадки, выставка раритетных автомобилей и мотоциклов. Второе место в России после Новосибирского зоопарка и главная достопримечательность Нижнего Новгорода по версии популярного сайта о путешествиях TripAdvisor. И все это создал один человек, не владелец трансатлантической корпорации или алюминиевых заводов, а бывший военный, на собственные деньги и всего за 14 лет.

Завоевать доверие летучей лисицы

— Смотри, смотри, видишь, у нее детеныш под крылом, как серая пчела, — безошибочно узнает молодую мать среди полутора десятков похожих друг на друга как капли воды летучих лисиц хозяин и директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин. — На днях родила. Она его под крыло как сумку вешает и летит есть.

Дизайном вольеров Герасичкин занимается лично Фото: Павел Орлов 1 /11

И точно, одна из лисиц, вылитый миниатюрный волк с крыльями, перекладывает из-под одного черного бархатного крыла под другое совсем крошечного детеныша, очень похожего на помесь темно-серой пчелы и микродракулы.

Летучие лисы отделены от посетителей стеклом, с остальными животными и птицами, которые за решетками, директор разговаривает. Он заставил выбраться из домиков десятка четыре птиц, насвистывая каждой совершенно особым образом. На его запах и голос из глубины вольеров выходили ламы, тапиры, зебры, росомахи и прочие звери, названий которых я даже запомнить не смог. Медведь, которого публика давно и безуспешно пыталась заставить встать с лежанки, сам пошел к директору, а самка белорукого гиббона так просто бросилась обниматься.

Конечно, нижегородское «Лимпопо» втрое меньше знаменитого московского зоопарка по территории, и животных здесь 1200 против 7500 в столице, но каждый павильон, каждая клетка, детская площадка, копии фигур с острова Пасхи, газон и дорожка здесь настолько оригинальны и органично вписаны в общее пространство, а звери так активны и плодоносны, что самые высокие оценки зоопарка не удивляют.

Ларек на шестом километре

На самом деле никаких мыслей о зоопарке до 40 лет у Владимира Герасичкина не было. Он родился в 1960 году в деревне в Могилевской области. Срочную службу в армии прошел в Нижнем Новгороде. После армии закончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище и вернулся в свой 16-й корпус ПВО, в Нижний, где от рядового дослужился до командира части.

— В начале 90-х нам, военным, практически перестали платить, — вспоминает он. — Зарплата была мизерная, да и ту давали раз в два-три месяца. А тут жена родила сына. Стоял вопрос выживания, и я начал заниматься извозом — по вечерам, после службы. С 19 до 24 часов рублей 50 зарабатывал. На еду хватало, но проблему нищеты не решало. Необходимо было что-то придумать.

Став вечерним таксистом, Владимир заметил, что водителям по вечерам в городе негде поесть. А если выехать за город, то после 19 часов не работают даже обычные магазины. Герасичкин решил заполнить пробел — поставить на дороге ларек–закусочную. Отпуск потратил на строительство ларька. Освободил стоявший на дачном участке железнодорожный контейнер, купленный списанным за копейки. С помощью сварочного аппарата вживил в контейнер боковую часть автобуса ПАЗ в качестве витрины. Обшил получившийся павильончик плитами ДСП, покрасил и поставил на Московской трассе, в шести километрах от города.

За быстрорастворимой китайской лапшой, за булочками с горячей сосиской, укропом, израильским кетчупом и майонезом стали выстраиваться очереди: таксисты, дальнобойщики, бригады скорой помощи — все, колесившие по вечерним дорогам Нижнего. С начала существования ларек начал приносить по 10 тысяч долларов в месяц. И это в те времена, когда двухкомнатную квартиру в Москве можно было купить за 20 тысяч.

Страшные деньги

— Девяносто второй год, пять километров от города, деньги... Наверняка пытались грабить?

— Бывало дело, и не раз, — кивает Герасичкин. — Спасало, наверное, то, что я военный, не боялся их и никогда ничего не давал. Гораздо тяжелее ситуация была с ментами: вот эти наезжали серьезно и постоянно. Но ничего, как-то справился.

Владимир не бросил службу, но вечера после основной работы, выходные и отпуска проводил в своем ларьке, помогая продавщице. Он говорит, что сейчас вряд ли кто-то может себе представить, что такое зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц в начале 90-х, после того как всю жизнь до этого сводил концы с концами.

— Это страшные деньги, — вибрирует пальцами директор зоопарка. — От них можно было сойти с ума. Это не образ — я серьезно. У меня довольно знакомых, которые в те годы стали хорошо зарабатывать и очень хорошо тратить. Они буквально подсели на дорогие поездки, вещи и автомобили. И в итоге остались ни с чем. Я, в отличие от других, вовремя понял, что большие деньги — опасная ловушка. Тратить их я не стал. Решил для себя, что самая лучшая защита от магии денег — это все реинвестировать, заставлять деньги работать.

На территории« Лимпопо» кроме мельницы есть прядильный цех, детский городок и масса скульптур Фото: Павел Орлов 1 /5

Отбил ушастого

Через два года там же, на Московском шоссе, Владимир построил кафе «Черный кардинал». Его местоположение, а именно выезд из Нижнего Новгорода в сторону Москвы, давало ряд преимуществ. Нижегородские чиновники, провожая московскую инспекцию, прощались с «ревизорами» именно в «Черном кардинале». Владимир даже построил для таких «церемоний» отдельный зал. А еще позаботился о хорошей кухне, вежливом персонале и уютных интерьерах. В результате он не только расширил свой бизнес, но и оказался на короткой ноге с городскими чиновниками, в том числе начальником милиции, главным врачом и так далее, вплоть до губернатора.

В 2000-м году Владимир Герасичкин закончил службу в армии. Оставаться на сверхсрочную не стал — по несогласию, как он говорит, с новой грабительской политикой высшего руководства. Примерно в то же время руководитель торгового отдела Московского района Нижнего Новгорода попросил Герасичкина построить кафе в Сормовском парке. Мол, власти требуют.

— Я приехал, простоял полдня, народу почти никого, — Владимир вспоминает, как чуть не прошел мимо своего будущего дела. — Пошел в администрацию, говорю: клиентов нет, строить в этом месте не для кого.

— Да это просто апрель сейчас, — не согласилась администрация. — А летом будет толпа.

— Хорошо, я приехал на майские, выкосил траву, поставил мангал, прилавок с напитками, в итоге наторговал на 3 тысячи рублей — копейки. Опять пошел в администрацию, а там меня снова стали уговаривать поставить кафе именно в этом месте. Договорились в итоге, что я продолжу торговать под открытым небом два месяца. Если не будет клиентов — на том с Сормовским парком и закончим.

— Там в лесу вороны сову убивают, — сообщил вышедший как-то из лесу местный забулдыжка.

— Где там? — среагировал Герасичкин.

— Дай бутылку пива — скажу.

Владимир выдал бутылку и побежал в указанном направлении. Вороны атаковали ушастого совенка со всех сторон. Он был еще почти цел, но уже терял силы. «Даже кусался уже небольно», — с улыбкой вспоминает Владимир. Герасичкин отбил у ворон совенка и отнес совенка, обзвонил всех друзей, пытаясь выяснить, чем его кормить. Выяснил, выходил и поместил в специально изготовленный вольер в своем открытом кафе.

Птица счастья

Ушастый совенок так полюбился нижегородцам, что клиентура нового кафе стала расти — приходили поесть и на совенка посмотреть. А Владимир обзавелся репутацией доктора Айболита. Вскоре лесники предложили приютить сироток-бельчат, и кафе приросло вольером с белками. Владимир сам выкармливал их из пипетки. Потом привели диких кабанят, и появился вольер с полосатыми свинками. На день рождения Владимиру неожиданно подарили двух енотовидных собак, а откуда взялись кролики — он уже и вспомнить не может.

Сегодня трудно сказать, зоопарк вырос из кафе или кафе развилось благодаря зоопарку: они росли в симбиозе. Но когда на третий год работы в Сормовском парке, рядом с кафе, которое уже было не уличным, а закрытым, появились верблюды, волки и олени, перед Владимиром встал вопрос: что важнее?

— Я всегда хотел делать что-то полезное, всегда считал себя в долгу перед страной и людьми, — рассказывает Владимир. — Долг перед страной я выплатил службой в армии. Для себя, для семьи и для клиентов у меня была сеть кафе — процесс отлаженный, прибыли достаточные. Пришло время что-то сделать для остальных сограждан.

Тукан токо Фото: Павел Орлов 1 /10

Зоопарк, к слову, первое время был бесплатным. Однако необходимость покупать корма (медведь, тигр и лев съедают больше чем на 2 тысячи рублей в день каждый), лечить животных, убирать территорию и восстанавливать ее после актов вандализма на собственные средства оказалось обременительно. 14 лет назад появились входные билеты, но и они до сегодняшнего дня не окупают круглогодичного содержания животных. Прибыль в «Лимпопо» дают в основном аттракционы и кафе.

В огромном кабинете Герасичкина в здании администрации зоопарка «Лимпопо» на полочках стоят более 600 фигурок сов. В благодарность той первой, которая подарила ему дело жизни.

Пять миллионов за «девочку»

Прежде чем начать расширять свой зоопарк, Владимир побывал во многих зоопарках страны, встречался с директорами и научными сотрудниками, узнавал, как содержать тех или иных животных, как обустроить рептилий и рыб. Ездил в зарубежные зоопарки, разбирался, как устроены вольеры, залы с ночными животными, террариумы, как решается проблема кормления животных посетителями.

— Я вообще как китаец, — смеется Герасичкин. — Если что хорошее где увижу — обязательно у себя это сделаю. Вот этих зайцев (скульптура — четыре зайца вытягивают из воды зайчонка) я увидел на открытке. А вот это устройство я сам придумал. Видите, написано: «Птицы часами стоят на одной ноге. А сколько простоишь ты?» Вот сюда ребенок встает на одну ногу и секундомер начинает отсчет. Датчик пришлось в Сарове заказывать — гражданские предприятия не смогли изготовить.

Чуть не забыл: прямо по территории зоопарка разгуливают 30 павлинов и бессчетное количество цесарок. А на контактной территории козлы, овцы и гуси, если дать им хлеба, берут доброжелателя в кольцо, и спасаться приходится бегством.

Директор сам разрабатывает архитектурные особенности зоопарка, дизайн вольеров и павильонов. Метод у него такой: сначала поездить, узнать, как живут, например, жирафы в различных зоопарках, затем сесть на стул на отведенную для жирафа территорию и посидеть так денек. Представить себе, где жираф будет спать, как будет бегать, в каком месте посетители захотят его покормить, как сделать вольер удобным, оригинальным и выдержать в едином для зоопарка стиле.

И вот вольер готов. По размеру не меньше московского. Его обитательница жирафиха — последнее приобретение зоопарка. Имена людей, пожертвовавших деньги на павильон, написаны на стене. Чем больше денег — тем больше шрифт. Самый щедрый, Лимаренко Валерий, пожертвовал 70 тысяч. Ну а пять миллионов за саму «девочку» заплатил Владимир, который теперь готовится к следующему финансовому удару: покупке жирафа-«мальчика».

Коллекционер и депутат

Думаете, Владимир Герасичкин на втором жирафе успокоится? Он вообще не готов успокоится на зоопарке. Уже полтора года он работает городским депутатом, занимается экологией и социальной политикой.

— Я на днях вернулся из Минска — это удивительный город, — в голосе директора появляется откровенное раздражение. — Бордюрчики ровненько стоят, на улицах ни соринки, на газонах в принципе нет следов автомобильных шин. У нас же машины ставят прямо на газоны, бычки кидают под ноги, пиво пьют на улице, зачастую еще и ребенка за руку ведут.... Анархия какая-то, каждый творит что в голову придет, и попробуй сделать замечание — сразу в драку лезут. Но я всегда делаю замечания — для меня это правило. Зимой идет снегоуборочная машина, и снег с реагентами на газон отваливает, потом на этом газоне трава больше не растет. А тут еще один коллега-депутат, фамилию называть не буду, предложил экономить — перестать газоны стричь! Пусть, мол, трава сама растет. У меня просто зла не хватает. Вы были в Европе? Видели, как благоустроены территории? Жить хочется! Газоны пострижены, деревья кронированы, где-то чище, где-то грязнее, но уж точно лучше, чем в Нижнем. Ладно Европа, они богатые, но Минск беднее нас в разы. Что это за город такой, наш Нижний?

Параллельно с ведением зоопарка и заботами о городе, который ему давно стал родным, Владимир готовится открыть здесь исторический музей. Прямо на территории зоопарка. Фантазии? Отнюдь нет.

В его кабинете более 600 фигурок сов, а также большое собрание погон Фото: Павел Орлов 1 /5

На самом деле достаточно просто построить здание и разложить экспонаты по полкам. У него готова коллекция орденов и медалей — сотни и сотни. Собраны отличительные знаки, огромное собрание металлических и бумажных денег из разных стран. В шкафу висят образцы военной формы начала прошлого века, по коробкам разложены погоны всех званий и родов войск начиная с Первой мировой. У него большая коллекция оружия и более 200 отреставрированных радиол в деревянных корпусах. Десятки восстановленных раритетных автомобилей и мотоциклов — и это только то, что я успел посмотреть.

— Вы на себя что-нибудь тратите? — спрашиваю, когда мы снова выходим в зоопарк.

— А мне ничего не нужно, — смеется щетинистый, худощавый, совсем не дорого одетый господин Герасичкин. — Ну, лежит у меня некая сумма на случай болезни близких. Что еще человеку надо? А вот доброе имя оставить после себя очень хотелось бы.

Нижний Новгород — Москва