Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт

В сети появился сайт neymar.counters.live, который ведет подсчет денег, заработанных футболистом ПСЖ Неймаром во Франции.

Кто создал портал — неизвестно. Игрок присоединился к столичной команде 3 августа, с тех пор он обогатился более чем на 900 тысяч евро. Сумма обновляется каждую секунду. За основу взята информация, согласно которой зарплата Неймара составляет 30 миллионов евро в год.

В воскресенье, 13 августа, Неймар отметился голом в дебютном матче за ПСЖ. Это произошло во встрече второго тура чемпионата Франции против «Генгама» (3:0).

25-летний бразилец перешел во французский клуб из «Барселоны» нынешним летом. Французы заплатили за Неймара рекордные 222 миллиона евро.