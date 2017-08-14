Спорт
 

Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появился сайт neymar.counters.live, который ведет подсчет денег, заработанных футболистом ПСЖ Неймаром во Франции.

Кто создал портал — неизвестно. Игрок присоединился к столичной команде 3 августа, с тех пор он обогатился более чем на 900 тысяч евро. Сумма обновляется каждую секунду. За основу взята информация, согласно которой зарплата Неймара составляет 30 миллионов евро в год.

В воскресенье, 13 августа, Неймар отметился голом в дебютном матче за ПСЖ. Это произошло во встрече второго тура чемпионата Франции против «Генгама» (3:0).

25-летний бразилец перешел во французский клуб из «Барселоны» нынешним летом. Французы заплатили за Неймара рекордные 222 миллиона евро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ сообщили о переходе 18-летнего нападающего в ПСЖ за 160 миллионов евро
Названа дата возможного дебюта Неймара в составе ПСЖ
Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ
Последние новости
Во Франции автомобиль въехал в пиццерию
На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт
Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды в городе  
На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием
В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам
Другие материалы рубрики
Спорт00:0214 августа
Мария Ласицкене

Без чувств

Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
23:0814 августа

Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы

20:5414 августа

Названа самая богатая спортсменка мира

15:4011 августа

Россиянка стала двукратным чемпионом мира по прыжкам в воду в категории Masters

Спорт00:3311 августа

Любо-дорого смотреть

Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
21:2414 августа

Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»

19:0714 августа

Малкин назвал самого популярного рэпера России

23:43 8 августа

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА

Спорт13:16 7 августа

Такси «Спартак»

Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
19:3414 августа

Стюарды мариупольского стадиона помешали фанатам из Львова сжечь российский флаг

18:0814 августа

«Ахмат» пожаловался в РФПЛ на работу судьи в игре с «Зенитом»

10:37 9 августа

Со стадиона «Открытие Арена» эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Россия
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
СМИ сообщили о первом случае заболевания вирусом Коксаки в Москве
Автоэксперты оценили проект новых правил поведения для сотрудников ГИБДД
Пропавшая в Башкирии группа из 15 туристов нашлась
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
В Берлине мужчина помочился на мемориал павшим советским воинам
Во Франции автомобиль въехал в пиццерию
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
Додон пообещал организовать Майдан для свержения правительства Молдавии
На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР
Турчинов назвал провокацией России информацию об украинских двигателях в КНДР
«Южмаш» опроверг информацию о поставках ракетных двигателей в КНДР
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов
В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Тосунян допустил спасение «Югры» саудовским принцем
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
«Мегафон» поборется с ФАС в суде
Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода
ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»
Украинские производители начали химичить в России
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Военные опубликовали кадры десантной операции сирийцев в Эль-Кадире
СК оценил ущерб Татфондбанку в 50 миллиардов рублей
Россия помогла подготовить «виртуозный десант» сирийцев в Эль-Кадире
Член «банды GTA» умер от полученных в перестрелке в Мособлсуде ранений
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Раскрыт финальный дизайн iPhone 8
Межзвездный космический нанокорабль подал сигнал
Опровергнута теория формирования Земли
НАСА в последний раз представило снимки Титана
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Названа самая богатая спортсменка мира
Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»
Малкин назвал самого популярного рэпера России
Стюарды мариупольского стадиона помешали фанатам из Львова сжечь российский флаг
Все материалы
Культура
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
В Индии задержали четырех человек из-за утечки серии «Игры престолов»
Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил мировой рекорд по просмотрам за сутки
Шнуров посвятил стихотворение победе Гнойного над Оксимироном
Подростки в США признали Гастона из «Красавицы и чудовища» злодеем года
Все материалы
Интернет и СМИ
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
«Испорченный» пес отверг пять лежанок и рассмешил пользователей сети
СМИ сообщили о переходе команды Малахова в ток-шоу «Прямой эфир»
Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного разошелся на мемы
Внезапный ор Ресторатора напугал зрителей рэп-баттла Оксимирона и Гнойного
Все материалы
Ценности
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Американский бренд Supreme матерно послал президента США
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Шведы призвали к строгости в одежде
Женщинам предложили носить купальники наизнанку
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом
Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона
В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка
Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки
В Башкирии пропали 15 туристов из Челябинской области
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Редкого розового слоненка сняли на видео
Все материалы
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
У спортивной «Весты» будет два двигателя на выбор
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы