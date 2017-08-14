Российский дизайнер сшила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина

Российская марка Sirinbird, под которой продаются шелковые аксессуары, представила новый платток-квест по мотивам сказок Александра Пушкина. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

На платке изображены царевна-лебедь, русалка на ветвях, шамаханская царица, богатыри, ученый кот и другие герои. «Древние устные сказки, которые помнит русская земля, невероятный чудный мир, глубокая драматургия и образность — все это отличает гений Пушкина». — рассказала дизайнер Ирина Батькова.

Фото: пресс-служба Sirinbird

«Этот огромный, полный древних легенд мир описан в 29 строках его вступления "Лукоморье" к поэме "Руслан и Людмила" и теперь изображен на платке, который может стать частью гардероба каждой девушки», — добавила она.

Компания Sirinbird основана в 2013 году. Выпускает шелковые платки по мотивам русских сказок и традиций.