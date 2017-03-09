Исторический музей отметил 145-летие выпуском платков

Московский исторический музей в честь своего 145-летия представил платок «Московское чудо». Разработкой дизайна занималась марка Sirinbird. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 марта.

На платке изображены 11 куполов Покровского собора: от Покрова Пресвятой Богородицы до Николая Чудотворца Великорецкого и Адриана и Наталии (бывш. Киприана и Иустины). За основу был взят синий цвет, обрамлением стали разноцветные цветочные узоры из внутреннего убранства собора. Коллекция вышла ограниченным тиражом.

Летом 2016 года Российский бренд Radical Chic запустил совместный проект с Третьяковской галереей. Речь идет о коллекции шелковых платков по мотивам шедевров русской живописи и графики.

На аксессуарах появились «Палаты царя Берендея» — эскиз декорации Виктора Васнецова к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», «Москва. Красная площадь» Василия Кандинского, «Саломея» — эскиз костюма Леона Бакста к драме Оскара Уайльда, «Кафешантан» Георгия Якулова, «Астры» Аристарха Лентулова и «Формула Вселенной» Павла Филонова.