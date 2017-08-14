Россия выдала Украине обвиняемого в убийстве и грабеже

Россия выдала Украине ее гражданина, находившегося в межгосударственном розыске за убийство и грабеж. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

29-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное группой лиц») и частью 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, в октябре 2015 года он, находясь в Ивано-Франковской области Украины, вместе с соучастниками жестоко избил человека, после чего похитил его мобильный телефон и скрылся.

В марте 2016-го обвиняемого задержали на Ленинградском вокзале в Москве. Как уточнили в надзорном ведомстве, в настоящее время мужчина передан представителям компетентных органов украинской стороны.

Генпрокуратура не уточняет обстоятельств дела, по которому обвиняемого привлекли к ответственности по статье об убийстве.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой выдать одного из бывших командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадима Погодина. По словам представителя надзорного ведомства, в Киеве Погодину инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.