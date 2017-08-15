Решена полувековая задача физики

Британские и немецкие ученые решили, по их мнению, проблему стекол. Лауреат Нобелевской премии Филип Андерсон назвал данную задачу, актуальную в течение последних более чем 50 лет, «самой глубинной проблемой физики твердого тела». Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review X, кратко о нем сообщает Бристольский университет (Великобритания).

«Задача сводится к тому, действительно ли стекло является особым твердым веществом согласно так называемой термодинамической интерпретации или оно — настолько вязкая жидкость, что заполнение ею стакана займет время, по динамической интерпретации, примерно в миллион раз превышающее возраст Вселенной», — отметил соавтор Патрик Ройял.

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Эксперты обнаружили, что динамическая интерпретация стекла справедлива вплоть до критической точки — значения температуры, когда не кристаллизующееся вещество становится твердым. После этого оказывается справедливой термодинамическая интерпретация стекла, согласно которой при достаточно низкой температуре вещество становится так называемым идеальным стеклом.

В исследовании авторы создавали материалы, похожие на идеальные стекла. Работа ученых снимает противоречия между термодинамическим и динамическим подходами к стеклам. По мнению ученых, данные способы описания твердых аморфных метастабильных веществ являются взаимодополняющими и с различных позиций характеризуют природу материалов.