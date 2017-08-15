В Южной Азии из-за проливных дождей погибли более 160 человек

В странах Южной Азии муссонные дожди стали причиной гибели более 160 человек. Об этом сообщает Reuters.

Львиная доля жертв приходится на Непал: там погибли 115 человек, еще 38 числятся пропавшими без вести. В общей сложности пострадали 26 из 75 районов страны.

Материалы по теме Цена двух градусов США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?

На севере Бангладеш жертвами стихии стали 27 человек, более полумиллиона вынуждены были покинуть свои дома и сейчас находятся в лагерях беженцев. Синоптики предупреждают, что обстановка может ухудшиться, если из-за дождей разольются реки в соседней Индии.

В индийском штате Бихар погибли по меньшей мере 10 человек, в Ассаме — 15. Спасатели используют вертолеты, чтобы добраться до поселений, отрезанных водой. Индийская метеорологическая служба прогнозирует увеличение количества осадков в ближайшие дни.

Муссоны обрушиваются на Южную Азию каждый год. Как правило, сезон дождей начинается в июне и заканчивается в сентябре. Несмотря на все усилия властей, ежегодно стихия уносит жизни сотен человек и причиняет многомиллионый ущерб.

