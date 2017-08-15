Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу

Пользователи сети восхитились мастерству повара из Анапы, который на глазах публики виртуозно готовит шаурму. Ролик с перфомансом опубликован на YouTube-канале RT.

Очевидцы сняли на видео, как мужчина жонглирует приборами, плавно двигается и собирает ингредиенты шаурмы в лаваш в ритме танца. В некоторых случаях задействует своего напарника для более эффектной подачи блюда.

Повар рассказал, что его личный рекорд — приготовление около 800 заказов в день. В кадр также попали люди, которые снимают мужчину на мобильные телефоны.