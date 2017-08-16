В СБУ заявили о разоблачении агента ФСБ в собственных рядах

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что изобличили собственную сотрудницу в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Об этом в среду, 16 августа, сообщается на сайте украинского ведомства.

«Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины изобличили сотрудницу херсонского Управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ. Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом», — отмечается в пресс-релизе.

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Днем ранее в СБУ назвали провокацией задержание в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, которого подозревают в подготовке диверсий на территории региона. Ранее в тот же день мужчина признался, что готовил диверсии по заданию Службы безопасности Украины. Он рассказал, что получил от своего куратора пять тысяч гривен.

В ФСБ рассказали, что Лимешко был задержан на территории полуострова 12 августа при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. У него было обнаружены и изъяты две тротиловые шашки, граната РГД-5, емкости с горючей смесью, ручная пила и цифровой фотоаппарат.