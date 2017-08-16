Украинский волонтер обвинила спецназовцев ВСУ в оставлении командира на поле боя

Полковник спецназа Нацгвардии Украины Александр Бойко погиб из-за того, что подчиненные оставили получившего ранения командира умирать на поле боя. Об этом в среду, 16 августа, на своей странице в Facebook написала волонтер Екатерина Якимович.

Волонтер опубликовала фотографии сослуживцев Бойко, которые, по ее данным, бросили командира. «Так выглядят те, кто хочет жить. Так выглядят те, кто дает поисковой группе ложные координаты. Так выглядят те, кто делает видеосъемку и кучу фотографий раненого с высоты человеческого роста, но не имеет времени на то, чтобы забрать командира с собой. Так выглядят те, кто лживо рассказывает о том, что они использовали аптечку командира и оказали первую помощь, но командир найден вместе с нетронутой аптечкой», — написала она.

По утверждению Якимович, спецназовцы в течение 10 недель врали о том, где оставили Бойко.

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13 августа тело полковника Александра Бойко было обнаружено в окрестностях города Попасная под Луганском. Об этом в своем Twitter сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

20 июня жена Бойко Светлана заявила «Громадскому радио», что мужа на поле боя оставили умирать его сослуживцы. По ее словам, полковник был ранен в ногу и живот, попыток его эвакуации не предпринималось.

Бой в районе Попасной произошел в середине июня. По первоначальной версии, Бойко попал в плен к ополченцам.

Вооруженный конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года, был вызван сменой власти на Украине, произошедшей зимой того же года.