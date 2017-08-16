Познер ответил на предложение Шнурова сразиться в баттле

Телеведущий Владимир Познер ответил отказом на вызов лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на рэп-баттл. Свою позицию он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это абсолютно пиарная акция, на мой взгляд, совершенно бессмысленная. Я в этом не буду принимать участия», — сказал Познер.

В среду, 16 августа, певец предложил ведущему сразиться в баттле, после того, как Познер поделился своими впечатлениями от интервью с ним. Он назвал Шнурова «никаким» и «пустым», высказав мнение, что музыканту просто «нечего было сказать». В целом интервью Познер характеризовал как провальное.

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В ответ на это Шнуров намекнул, что интервью получилось неинтересным не по его вине. «Кто виноват в том, что не получилась его программа? Конечно, я», — иронично заметил он в Instagram. Он также заметил, что интервью, которое брал у него Юрий Дудь для своего YouTube-канала, получилось интересным. Именно поэтому, как он считает, журналист «не вспоминает о нем при каждом неудобном случае».

Ранее Шнуров посвятил стихотворение нашумевшему рэп-баттлу Оксимирона и Гнойного, упомянув при этом телеведущего Андрея Малахова.