Стартовал прием заявок на второй конкурс грантов президента России

Прием заявок на второй в 2017 году конкурс, который проводит Фонд президентских грантов, начался в среду, 16 августа. Об этом заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин во время семинара в Чебоксарах, видео прямого эфира доступно на YouTube.

Семинар, который начался в 13:00 по местному времени (11:00 мск), организован для потенциальных участников. Среди прочего Чукалин рассказывает о ключевых нововведениях второго конкурса, о подготовке и подаче заявок и ошибках, совершаемых при этом, о критериях оценки проектов.

Заявки на участие принимаются до 29 сентября, уточняется на сайте фонда. Итоги конкурса станут известны 24 ноября.

Результаты первого в 2017 году конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества были опубликованы 1 августа. Всего из поданных на соискание свыше 6,6 тысячи заявок удовлетворено 970 проектов НКО из различных регионов России. Заявки были распределены по 12 направлениям.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.

