Путин потребовал перевести тарифы стивидоров в рубли

Российские порты должны перевести тарифы из валюты в рубли с 1 января. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, проведенном 16 августа, сообщают «Ведомости». Президент обратился за комментариями по данному поводу к замминистра финансов Андрею Иванову, тот, в свою очередь, обещал «исполнить и доложить».

В ходе совещания на стивидоров (компании, оказывающие погрузочно-разгрузочные услуги в портах) Путину пожаловался глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, ФАС судится со многими стивидорами из-за валютных тарифов, но ситуация не меняется.

Артемьев добавил, что главным аргументом критиков перехода на рубли является риск ухода зарубежных компаний с российского рынка. Сам руководитель ведомства в такие перспективы не верит. В итоге Путин распорядился объявить о переводе тарифов с 1 января, но «с оговорками для конкретных случаев».

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Поручение перевести портовые тарифы в рубли было впервые дано президентом полтора года назад. В то же время крупным транспортным компаниям удобнее тарифы в валюте, потому что рубль может как расти, так и снижаться.

7 августа в МИДе заявили, что Россия сократит зависимость своей экономики от доллара в ответ на новые санкции США.

В декабре 2016 года турецкий премьер Бинали Йылдырым заявлял, что Центробанки Турции и России приступили к решению технических вопросов для перехода на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, на эту перспективу позитивно смотрят и в Анкаре, и в Москве. О планах России использовать национальные валюты в торговых отношениях с Вьетнамом осенью прошлого года сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов.